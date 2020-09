Germania: Steinmeier, responsabili avvelenamento Navalnyj possono essere trovati solo in Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, ha evidenziato il presidente tedesco, “il fatto che l'opposizione e le voci critiche in Russia debbano temere per la loro salute o per la loro vita è senza dubbio un pesante fardello per la credibilità delle autorità russe e rende la cooperazione più difficile”. Steinmeier ha quindi osservato che i risultati degli esami tossicologici su Navalnyj “confermano purtroppo i peggiori timori”. L'oppositore russo è stato “gravemente avvelenato con l'obiettivo di zittirlo”. Ora, “le domande più urgenti sono rivolte al governo di Mosca”. Il presidente tedesco ha sottolineato che “la Germania non vuole alcuna inimicizia con la Russia o il popolo russo”. Tuttavia, è necessario definire “con chiarezza” la vicenda di Navalnyj “un'ingiustizia”. Per Steinmeier, “è stato commesso un crimine e i responsabili possono essere trovati soltanto in Russia”. (Geb)