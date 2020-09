Cultura: dal 14/9 torna la Milano MovieWeek, per riportare il pubblico in sala in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 14 al 20 settembre si svolgerà la terza edizione della Milano MovieWeek, la settimana dedicata alla settima arte promossa e coordinata dal Comune di Milano, a chiudere la programmazione del palinsesto culturale estivo Aria di Cultura. L'iniziativa sarà come sempre diffusa in città e vedrà il coinvolgimento di enti, istituzioni, scuole, festival, associazioni, case di produzione ed esercenti; tutte le realtà che si occupano di cinema e audiovisivo a Milano. In programma proiezioni, incontri, mostre, workshop, che si svolgeranno in presenza nel pieno rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sanitaria. Non mancheranno anche proposte in streaming, contenuti online e iniziative che si svolgeranno fuori città. Tante iniziative si terranno quest'anno presso l'arena estiva della Triennale, che vedrà un programma fitto di appuntamenti lungo tutto l'arco della settimana. La MovieWeek, che ha l'obiettivo di dare risalto alla filiera del cinema e alle molteplici attività ad esso collegate, ha quest'anno una particolare valenza di promozione al rilancio di un settore fortemente colpito dall'emergenza sanitaria. Sono più di venti le sale cinematografiche milanesi che hanno riaperto i battenti e che avranno una programmazione già avviata nella settimana del 14 settembre. Quest'anno la MovieWeek vuole dare risalto anche alla programmazione delle sale cinematografiche invitando il pubblico a tornare al cinema in tutta sicurezza. (segue) (com)