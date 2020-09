Cultura: dal 14/9 torna la Milano MovieWeek, per riportare il pubblico in sala in sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli appuntamenti della prima giornata, lunedì 14 settembre, da segnalare, all'arena all'aperto AriAnteo di Triennale, la proiezione di “Le sorelle Macaluso”, nuovo film di Emma Dante in concorso alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia. La regista sarà presente per incontrare il pubblico. Tra gli eventi da segnalare in chiusura ci saranno la 34esima edizione di Festival Mix Milano, il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo e Fuoricinema, la maratona non stop di incontri diurni e proiezioni notturne che in modo trasversale affronta il racconto del nostro Paese. Il tema di questa edizione, "l'arte che salva", prende spunto dall'urgenza di una riflessione sulla centralità del ruolo dell'arte e della cultura in generale. Dal 17 al 20 settembre si terrà la 34esima edizione di Festival Mix Milano, il Festival di Cinema GayLesbico e Cultura Queer della comunità gay, lesbica, trans e queer, in un'inedita formula "ibrida”: a quattro giorni di proiezioni digitali organizzate sulla piattaforma MyMovies, infatti, si affiancheranno serate di proiezioni fisiche al Piccolo Teatro Strehler e Studio Melato. Sarà online invece il festival internazionale del documentario “Visioni dal Mondo”, giunto alla sesta edizione e in programma da giovedì 17 a lunedì 21 settembre sulla piattaforma ufficiale. Tante le iniziative de “Il Cinemino”, che propone una selezione da 90' dei migliori cortometraggi della scorsa edizione di “Sedicicortofilm festival”. Nell'ambito del progetto "Segnali dal territorio", realizzato da Dike in collaborazione con il Comune di Milano, il Cinemino e il Giardino Comunitario Lea Garofalo propongono due serata di cinema sotto le stelle, con la proiezione di “Vi presento Tony Erdmann” di Maren Ade e di “Le invisibili” di Louis-Julien Petit. (segue) (com)