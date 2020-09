Cultura: dal 14/9 torna la Milano MovieWeek, per riportare il pubblico in sala in sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nell'ambito di "Segnali dal territorio", realizzato questa volta in collaborazione con il Cinevan, si propone una serata di cinema sotto le stelle nella suggestiva cornice del sagrato della Basilica di San Lorenzo. Il titolo scelto è L'odio di Mathieu Kassovitz, vincitore del Premio per la miglior regia al Festival di Cannes 1995; e ancora, Il Cinemino promuove, insieme a Cine Teatro Bello, Corto Week end, una gara di cortometraggi da realizzare esclusivamente in un weekend. La partecipazione è aperta a tutti, dal professionista al semplice appassionato, dal filmaker autodidatta, al documentarista, fino al neofita senza nessuna esperienza. Il Politecnico propone una rassegna su Alfred Hitchcock a 40 anni dalla morte, mentre alla Kasa dei libri sarà allestita una mostra che racconta il mito di Charlie Chaplin. Nel centenario della nascita di Federico Fellini, e a sessant'anni dall'uscita di “La dolce vita” (1960), la Fondazione Ente dello Spettacolo organizza una serata all'Università Cattolica del Sacro Cuore, che apre i suoi chiostri per una serata speciale dedicata al maestro di Rimini, dal titolo "Fellini, la cultura cattolica e il caso La dolce vita". Molte anche le iniziative diffuse sul territorio tra cui le proiezioni proposte dal Centro Asteria, dal Nuovo Armenia e dal VideoSoundArt festival, il cinema nei cortili e una serata dedicata al cinema in dialetto milanese. Prosegue idealmente la MovieWeek la presentazione della rassegna le Vie del Cinema, i film dalla 77ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (che quest'anno si terrà dal 23 al 30 settembre) lunedì 21 settembre alle 18 al cinema Palestrina. (com)