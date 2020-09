Avvelenamento Navalnyj, Stoltenberg: "La Russia lavori con l'Opac e informi sul Novichok"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo deve cooperare completamente con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche e dare una comunicazione completa del programma Novichok all'Opac. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo il Consiglio Nord Atlantico in cui si è parlato del caso dell'attivista russo Aleksej Navalnyj."L'uso di questa arma è orribile e tutti gli alleati condannano l'attacco. Ogni uso di armi chimiche mostra il totale disprezzo per la vita umana ed è una inaccettabile violazione delle regole internazionali", ha detto. "Gli Alleati sono stati uniti oggi nel ritenere che la Russia ha ora serie domande cui va data risposta. Il governo russo deve cooperare totalmente con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche in una indagine imparziale e internazionale", ha sottolineato."Chiediamo alla Russia anche di fornire una comunicazione completa del programma Novichok all'Opac", ha continuato. (Beb)