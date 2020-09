Scuola: Celli (RtR), ritardi su Ic Scala a Roma, mostra lentezza amministrazione Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è riunita una commissione Trasparenza del Campidoglio per discutere dell'Istituto comprensivo Elisa Scala. In una nota la consigliera della lista civica di centrosinistra Roma torna Roma, Svetlana Celli, spiega: "A oggi nessuna certezza per le scuole romane arriva dall'amministrazione capitolina, a pochi giorni dalla riapertura. Un esempio sono le cinque aule della scuola di Motta Camastra, l'Istituto comprensivo Elisa Scala, completate ormai da anni ma che, per motivazioni varie, non possono essere utilizzate eppure così preziose in questi tempi difficili. Il grande lavoro degli uffici viene infranto da un miriade di cavilli burocratici che la politica avrebbe potuto evitare, muovendosi con anticipo. Arrivare con il fiato corto su ogni situazione, senza alcun tipo di programmazione, purtroppo dà i risultati che vediamo. La commissione Trasparenza oggi - aggiunge Celli -, che avevo chiesto su sollecitazione del comitato Periferie Roma est, di cittadini e genitori del territorio, era incentrata proprio su questa scuola. Scoprire la lentezza di questa giunta nel dare indicazioni, i ritardi con cui si muove, nonostante il lavoro frenetico portato avanti dagli uffici, non fa che preannunciare quali saranno i disagi che attendono lavoratori e famiglie alla riapertura. Purtroppo - conclude Celli - è ciò che con amarezza devo constatare, nonostante almeno l'assessora Meleo questa volta abbia deciso di metterci la faccia, intervenendo oggi in commissione. Ma le sue rassicurazioni lasciano il tempo che trovano senza azioni amministrative incisive e tempestive". (Com)