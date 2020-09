Ue: Cecchetti (Lega), sblocco impasse su Tribunale brevetti merito nostro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti, esprime "grande soddisfazione" per la candidatura di Milano a ospitare la sede del Tribunale dei brevetti e ne rivendica il merito: "Chi la dura la vince. Otto anni di battaglie della Lega in tutte le sedi - regionali, nazionali ed europee - per portare il Tribunale dei brevetti a Milano. Finalmente l'Italia batte un colpo sulla candidatura del capoluogo lombardo". "Grazie alla determinazione e alla tenacia di Matteo Salvini e del governatore Fontana - prosegue l'esponente del Carroccio - è stato possibile rompere questo silenzio imbarazzante del governo Pd-5S su una partita importantissima per Milano, la Lombardia e, non ultima, per la credibilità stessa del nostro Paese nel mondo. Specie dopo l'amarezza per aver perso al fotofinish la corsa sull'Agenzia del farmaco". "Continueremo in ogni caso a vigilare giorno per giorno in Parlamento e ad incalzare il governo affinché passi davvero dalle parole ai fatti", conclude Cecchetti.(com)