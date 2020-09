Speciale energia: Calvosa (Eni) a "Il Sole 24 Ore", governance di sostenibilità per la nuova Eni a trazione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottolinea "il privilegio e l'orgoglio" di essere arrivata "in una grande realtà come l'Eni in un momento cruciale per il Paese e per il gruppo" e si dice pronta a mettere a disposizione la sua expertise di "tecnico", come lei stessa ama definirsi, per proiettare sempre più la nuova Eni a trazione "verde" verso "una governance di sostenibilità dove le variabili non finanziarie, le metriche Esg (ambientali, sociali e di governance), sono i fari che ne illuminano l'intero agire". Perché la neo-presidente Lucia Calvosa ha un percorso molto chiaro alle spalle, che incrocia una lunga carriera accademica con le battaglie da avvocato esperto in materia societaria e fallimentare e con l'esperienza maturata come consigliere indipendente in svariati cda tra banche e tlc. "Già a febbraio, prima che esplodesse la pandemia, Eni aveva presentato alla comunità finanziaria la nuova strategia di decarbonizzazione con un suo piano industriale - racconta Calvosa in una intervista a "Il Sole 24 Ore" - la prima dopo la sua nomina -. Ora, però, stante il mutamento dello scenario, si è reso indispensabile trasformare la crisi in opportunità e accelerare il futuro perché per Eni quella strategia rappresentava già una programmazione del futuro". (Rin)