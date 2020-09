Speciale energia: Germania-Russia, Roettgen (Cdu), fermare il Nord Stream 2 dopo caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito degli ultimi sviluppi del caso di Aleksej Navalnyj, la costruzione del Nord Stream 2, il gasdotto tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, deve essere fermata. È quanto dichiarato dal presidente della commissione Afferi Esteri del Bundestag, Nobert Roettgen, esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Roettgen ha affermato che “il Nord Stream 2 è sempre stato un progetto contro la maggioranza degli europei”. In particolare, il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag ha osservato che gasdotto si associa a un “completo disprezzo della percezione della minaccia” proveniente dalla Russia diffusa in Europa orientale”. Il Nord Stream 2 divide, dunque,l'Ue e invia a Mosca segnali di mancanza di unità, debolezza e disaccordo tra gli Stati membri. Per Roettgen, con il caso Navalnyj, “dobbiamo sostituire i rituali dell'indignazione, che di solito durano soltanto pochi giorni, con una vera politica”. Per quanto riguarda Putin, “ciò può significare soltanto una politica di chiarezza e ragionevole rigore. In tale prospettiva, “la Germania deve procedere al riesame del Nord Stream 2 e renderlo oggetto della politica europea”. Roettgen ha, quindi, avvertito, che. “se il gasdotto dovesse essere completato ora, per Putin questa sarebbe la massima conferma per continuare la politica che ha attuato sino a oggi”. Per tale motivo, secondo il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, “la decisione europea dovrebbe essere fermare il Nord Stream 2”. Roettgen è candidato alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). A tale incarico concorrono anche il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, e Friedrich Merz, esponente della destra del partito e severo critico della cancelliera Angela Merkel. (Geb)