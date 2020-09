Speciale energia: Germania-Russia, Soeder (Csu), caso Navalnyj non ha a che fare con Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj “non ha a che fare” con il gasdotto Nord Stream 2, in realizzazione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) e primo ministro della Baviera, Markus Soeder. In questo modo, come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, Soeder è intervenuto nel dibattito in corso in Germania sulle possibili reazioni nei confronti della Russia dopo gli ultimi sviluppi del caso Navalnyj. Diverse e autorevoli voci chiedono, infatti, di porre in discussione il Nord Stream 2 o di fermarne i lavori di costruzione. Per Soeder, “una cosa non ha nulla a che fare con l'altra, dal nostro punto di vista”. Il presidente della Csu ha quindi evidenziato: “La costruzione del gasdotto non è una decisione dello Stato, ma di aziende private”. (Res)