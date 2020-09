Speciale energia: Francia, per Parigi costi reattore Epr di Olkiluoto continuano ad aumentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reattore nucleare Epr di terza generazione di Olkiluoto, in Finlandia, realizzato dal consorzio Areva-Siemens per conto del gruppo finlandese Teollisuuden Voima Oyj (TVO) potrebbe costare più caro del previsto alla Francia. Lo scrive il quotidiano “Le Monde” spiegando che il progetto accumula ritardi con costi aggiuntivi sempre maggiori. Il reattore non sarà pronto prima del 2022, dodici anni dopo del previsto, e il costo complessivo dovrebbe superare i 9 miliardi di euro. In questi ultimi mesi sono stati trovati molti elementi difettosi, insieme ad altri problemi inattesi. (Frp)