Speciale energia: Spagna, Imaz (Repsol), crisi potrebbe rallentare decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi globale scatenata dalla pandemia del coronavirus potrebbe rallentare il processo di decarbonizzazione al quale stanno lavorando sia il governo spagnolo sia le istituzioni europee. Lo ha affermato Josu Jon Imaz, amministratore delegato dell'impresa energetica spagnola Repsol nel corso del suo intervento di ieri, 3 settembre, al V Forum sull'energia. Come riferisce il sito specializzato “El Periodico de la Energia”, l'evento è stato organizzato dal quotidiano "El Economista". Imaz ha dichiarato: "Dopo il covid, le istituzioni pubbliche di tutto il mondo avranno meno fondi per attuare tutte queste politiche mirate alle nuove tecnologie".Tuttavia, ha evidenziato l'Ad di Repsol, l'azienda continua a essere impegnata in progetti "verdi", con 700 nuovi megawatt (Mw) di produzione rinnovabile che saranno presto aggiunti al sistema. (Res)