Turchia: Consiglio d'Europa, Ankara rilasci immediatamente attivista Kavala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha esortato la Turchia ad assicurare l'immediato rilascio dell'imprenditore e difensore dei diritti umani Mehmet Osman Kavala detenuto e in attesa della prossima decisione della Corte costituzionale turca sul suo caso. Lo si apprende dal Consiglio d'Europa che ha spiegato che la decisione del Comitato è stata presa durante la sua ultima riunione periodica per esaminare l'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Kavala è stato arrestato a Istanbul il 18 ottobre 2017, ed è sospettato di tentativo di rovesciamento del governo e dell'ordine costituzionale in Turchia attraverso la forza e la violenza. A dicembre 2019, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha stabilito che la sua detenzione è avvenuta in assenza di sufficienti prove che avesse commesso un reato, in violazione del suo diritto alla libertà e alla sicurezza sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Cedu ha inoltre riscontrato che l'arresto e la custodia cautelare di Kavala avevano un secondo fine, ovvero metterlo a tacere e dissuadere altri difensori dei diritti umani. Inoltre, i tempi in cui la Corte costituzionale turca ha esaminato il ricorso di Kavala sono stati "rapidi" in un modo inadeguato e la Corte europea ha concluso che il governo avrebbe dovuto prendere ogni misura necessaria per porre fine alla sua detenzione e per garantirne l'immediato rilascio. (segue) (Beb)