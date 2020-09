Turchia: Consiglio d'Europa, Ankara rilasci immediatamente attivista Kavala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 febbraio 2020, la 30ma Corte d'Assise di Istanbul ha assolto Kavala e ne ha ordinato il rilascio, ma lo stesso giorno Kavala è stato posto sotto custodia sulla base di altre accuse. Rispetto a queste accuse, il tribunale nazionale ha ordinato il rilascio di Kavala il 20 marzo, ma l'uomo è stato posto in custodia cautelare sulla base di una terza serie di accuse il 9 marzo. Kavala ha presentato ricorso presso la Corte costituzionale turca il 4 maggio 2020 lamentando l'insufficienza di prove che giustificassero la sua detenzione continua, nonché la mancata attuazione da parte delle autorità della sentenza della Cedu del dicembre 2019 che è diventata definitiva l'11 maggio 2020 quando la Corte europea ha respinto la richiesta da parte delle autorità turche di rinviare il caso alla Grande Camera. La decisione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa di questa settimana fa seguito alle richieste presentate al Comitato da Kavala e dai suoi rappresentanti legali, dalle autorità turche, da diverse organizzazioni non governative e dalla Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Data l'urgenza della situazione, il Comitato dei ministri riprenderà l'esame di questo caso nella prossima riunione periodica per supervisionare l'attuazione delle sentenze della Cedu, dal 29 settembre al primo ottobre 2020. Inoltre, secondo i metodi di lavoro del Comitato, le autorità turche hanno tempo fino all'11 novembre 2020 per presentare un piano d'azione che stabilisca le misure generali da prendere per prevenire simili violazioni della Convenzione dei diritti umani in futuro. (Beb)