Ambiente: dal 17/9 al Parco Nord di Milano la XIV edizione del Festival della Biodiversità

- Torna il Festival della Biodiversità al Parco Nord Milano. La quattordicesima edizione dell’evento organizzato da un comitato promotore composto da enti istituzionali, associazioni, cooperative e società, di cui l’Ente Parco Nord Milano è capofila, si svolgerà dal 17 al 27 settembre 2020. Il tema di quest’anno si ispira ai valori e agli intenti stabiliti dall’Onu, che ha proclamato il 2020 “Anno internazionale della salute delle piante”, con l’obiettivo di “difendere le piante e chi contribuisce al loro benessere”. Per garantire il rispetto della normativa vigente su Covid-19 - spiega il comunicato stampa del festival - quest’anno per partecipare sarà necessaria la prenotazione e gli eventi saranno organizzati in “modalità distanziata” ma non ridotta nella quantità e qualità di iniziative proposte. Il Comitato scientifico insieme al Comitato di direzione artistica del festival nel mese di giugno hanno raccolto e valutato le proposte pervenute, tramite il Concorso di idee dedicato, da associazioni e cittadini sia locali che dell’area metropolitana. Quest’anno accanto ad eventi consolidati e di grande partecipazione come lo sleeping concert, le passeggiate esperenziali, il teatro itinerante nella natura e i mercatini di Slow Food, il Parco ospiterà novità legate al mondo del design e della creatività con ampio coinvolgimento dei giovani. (segue) (com)