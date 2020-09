Ambiente: dal 17/9 al Parco Nord di Milano la XIV edizione del Festival della Biodiversità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi saranno dislocati in diverse zone del Parco come il Teatrino Breda, gli orti comuni, il lago di Niguarda, il museo botanico MuBAJ e Oxy.gen, un ottimo modo per scoprire i luoghi del parco, gli interventi di riqualificazione ambientale e naturalistica, i paesaggi rurali e naturali presenti in città. "Il festival - dichiara Marzio Marzorati, presidente del Parco Nord Milano - dirà che è possibile incontrarci, discutere imparare e fare cultura nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia. Dobbiamo insistere nel rapporto tra di noi e pensare al Parco come ad un luogo accogliente anche nelle difficoltà. Impareremo insieme che la salute non è uno stato perfetto ma una tensione continua verso la ricerca del benessere, uno stato di armonia con il nostro corpo e con la natura di cui facciamo parte. Con il festival di quest’anno vogliamo ribadire che la biodiversità è senza ombra di dubbio la nostra ricerca di comprensione con il mondo vivente, una scoperta che passa attraverso il riconoscimento della bellezza". (com)