Scuola: comune Pomezia, verso conclusione lavori adeguamento per rientro in sicurezza

- Si avviano alla conclusione gli interventi di adeguamento alle nuove norme anti-Covid nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica, in modo da rendere le scuole più sicure per l’avvio del nuovo anno scolastico. Lo riferisce in una nota il comune di Pomezia. Presso la scuola elementare di via Torralba e la materna di via Vinci sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria sui moduli abitativi prefabbricati già stabilmente presenti nel cortile individuati come spazi idonei ad ospitare gli studenti in esubero. “Per garantire il distanziamento previsto tra gli studenti, 193 della materna e 420 della primaria, - spiega l'assessora ai Lavori pubblici Federica Castagnacci - è stato necessario ristrutturare i moduli abitativi prefabbricati già utilizzati in passato per sopperire alla carenza di aule. Si tratta di una soluzione temporanea volta a rispondere all'emergenza sanitaria in corso e ad evitare il trasferimento di studenti in altre strutture troppo lontane dalla scuola”. In via di completamento anche gli interventi di adeguamento degli spazi della scuola primaria Trilussa e recupero spazi didattici per la scuola materna di via Turati, Circolo didattico Trilussa di via Matteotti. (Com)