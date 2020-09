Coronavirus: Di Maio, rabbrividisco quando penso che al governo potevano esserci negazionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rabbrividisco quando penso che poteva essere al governo di questa nazione chi oggi va dire nelle piazze che la mascherina non serve, chi va in giro a fare il negazionista”: lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista a “Sky Tg 24”. “Noi continueremo a lavorare ogni giorno nel contrasto a questo virus e per riuscire ad ottenere il prima possibile il ritorno alla normalità. Rabbrividisco quando penso che poteva essere al governo di questa nazione chi oggi va dire nelle piazze che la mascherina non serve, chi va in giro a fare il negazionista. Noi abbiamo bisogno di massima responsabilità e prudenza in questo momento storico”, ha detto il titolare della Farnesina.(Asc)