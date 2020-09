Droga: a Paderno Dugnano (MI) trovati 20 kg di marijuana e 40mila euro in casa di una coppia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In casa i carabinieri hanno trovato venti chili di marijuana nascosta in un grande armadio all'interno della camera da letto e in piccole dosi di diverso peso sparse in borse e giubbini e pronte per la consegna. I soldi, invece, erano nascosti in diverse parti dell’abitazione, anche dietro a un termosifone. I militari hanno trovato anche due bilancini di precisione, un’agenda contabile e vario materiale per il confezionamento. I due sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e, dopo le formalità di ritorno, tradotti presso le case circondariali di Monza e San Vittore, in attesa convalida, a disposizione dell’autorità giudiziaria. (Rem)