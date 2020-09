Scuola: Vacca (M5s), da Salvini fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botta e risposta su Twitter tra Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio e Matteo Salvini, dopo l'ennesimo tweet del leader della Lega contro la ministra dell'Istruzione. "Quante fake news! Ecco i fatti: con il centrodestra al Governo 8 miliardi di tagli alla scuola. In 8 mesi con Lucia Azzolina: 2,9 miliardi per la ripartenza, 2,4 miliardi di banchi in distribuzione, +300 miliardi alle paritarie, 11 miliardi di mascherine al giorno, 70mila assunzioni per l'emergenza", scrive Vacca. (Rin)