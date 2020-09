Roma: Raggi e Azzolina a consegna chiavi scuola infanzia in Municipio X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo anni di abbandono "questa mattina alla presenza del ministro Azzolina, della sindaca Raggi, dell'assessore capitolino alla scuola Mammì, della vice sindaco dell'Area metropolitana Zotta, abbiamo consegnato la scuola dell'infanzia di via della Maggiorana alla dirigente dell'Istituto comprensivo Giovanni Paolo II". È quanto dichiara la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo in merito all'apertura del plesso scolastico in oggetto. Con Di Pillo erano presenti anche il consigliere capitolino Ferrara ed il presidente della commissione Scuola del Municipio X Enrico Sarazzi. "Un risultato reso possibile dal lavoro svolto in sinergia con Roma Capitale - aggiunge - lo stesso che ha reso possibile l'apertura del nido Sagittario. Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato a questo splendido risultato in particolare la presidente della commissione Scuola capitolina Maria Teresa Zotta, il nostro assessore alla Scuola Germana Paoletti e tutti i tecnici che hanno reso possibile tutto questo". "Ministra e sindaca si sono complimentate con l'Amministrazione lidense per quanto fatto ed in tempo utile con la riapertura delle scuole". "Questo territorio attendeva da anni una scuola - ha commentato l'assessore alla Scuola del Municipio X Germana Paoletti - il plesso ospiterà 3 sezioni e quindi 75 bambini che fino ad oggi erano costretti a recarsi o ad Acilia o a Casal Bernocchi. È quindi motivo di grande soddisfazione per noi tutti essere arrivati a questa giornata".(Com)