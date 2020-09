Commercio: De Priamo (Fd'I), pronti ad accordo su mozione Ztl ma M5s riveda orari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mozione di Fratelli d'Italia per chiedere di sospendere l'attività dei varchi della Zona a traffico limitato con lo scopo di favorire il commercio dovrebbe arrivare oggi in Assemblea capitolina. Fratelli d'Italia, attraverso il suo capogruppo Andrea De Priamo, apre a una convergenza sull'atto con la maggioranza. "Oggi discuteremo la nostra mozione e siamo disponibili a soluzioni intermedie - ha detto De Priamo in occasione di un presidio al varco Ztl in via Petroselli -. Siamo aperti a un eventuale emendamento della maggioranza sulla nostra mozione, che dovrebbe essere discussa oggi in Aula, qualora la maggioranza si rendesse disponibile a rivedere gli orari di attività dei varchi".(Rer)