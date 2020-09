Israele-Emirati: ministro Peretz lancia iniziativa di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari e il patrimonio di Gerusalemme israeliano, Rafi Peretz, ha lanciato un’iniziativa di cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti per far giungere in Israele migliaia di turisti, aziende hi-tech e studenti. L’iniziativa di cooperazione in diversi settori si inserisce nell’accordo per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche raggiunto il 13 agosto scorso tra i due paesi. “La pace per la pace è il concetto giusto. Stiamo aprendo la città e invitando gli investitori, i turisti e gli abitanti emiratini a venire a Gerusalemme”, ha affermato Peretz. Secondo il ministro, “l’iniziativa porterà prosperità e forza alla nostra capitale e sarà un vero ponte verso la pace”. (Res)