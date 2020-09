Italia-Corea del Sud: ambasciata e Istituto culturale a Roma lanciano il concorso "Corea in Camera"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata della Repubblica di Corea e l’Istituto culturale coreano a Roma lanciano, per la prima volta, il concorso "Corea in Camera", che premia i migliori e originali progetti per presentare i diversi aspetti della Corea, come cucina, turismo, cultura, cosmesi e sport, e la loro relazione con l’Italia. Lo si legge in un comunicato diramato dalla sede diplomatica. L’iniziativa si avvarrà della collaborazione della Scuola nazionale di cinema del Centro sperimentale di cinematografia. Termine per presentare la domanda è il 12 ottobre, mentre entro il 26 ottobre saranno selezionate le idee e i progetti che verranno finanziati per essere realizzati con 20mila euro totali: il primo premio è di 7.500 euro, il secondo di 6 mila euro, il terzo di 4 mila euro, il quarto di 2.500 euro. I video dovranno poi essere realizzati e consegnati entro il 20 novembre. Il regolamento è disponibile al link http://italia.korean-culture.org/it/760/board/525/read/104242. “L'Istituto culturale coreano - commenta il direttore Choong Suk Oh - è un osservatorio privilegiato per constatare l’interesse degli italiani nei confronti della Corea. In quattro anni nelle nostre iniziative abbiamo coinvolto migliaia di persone e i nostri corsi di lingua risultano sold out in poche ore. Proprio per promuovere ancor di più la conoscenza del nostro paese, sia nei suoi aspetti più conosciuti come il cibo e la cosmesi, sia in quelli ancora da scoprire come il vestito tradizionale Hanji o la casa Hanok, abbiamo promosso con la nostra ambasciata 'Corea in Camera', un video concorso aperto a tutti che premierà i progetti più originali e creativi”. (segue) (Com)