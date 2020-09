Italia-Corea del Sud: ambasciata e Istituto culturale a Roma lanciano il concorso "Corea in Camera" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’iniziativa si avvarrà di un partner d’eccezione, la Scuola nazionale di cinema del Centro sperimentale di cinematografia, tra le più antiche e prestigiose scuole di cinema al mondo, dove si sono formati tra gli altri Michelangelo Antonioni, Garcia Marquez, Claudia Cardinale, Carlo Verdone e in tempi più recenti Claudio Giovannesi, Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher e dove insegnano Giancarlo Giannini, Daniele Luchetti, Giuseppe Lanci e tanti altri artisti del cinema", si legge nel comunicato. La Scuola nazionale di cinema non solo farà parte della giuria, ma collaborerà anche per un progetto rivolto ai propri studenti: il Korea Lab, un laboratorio didattico esperienziale che porterà gli allievi registi a seguire uno specifico percorso didattico che si conclude con la produzione di un ciclo di cortometraggi. I corti verranno proposti a festival di cinema in Italia e in Corea. (Com)