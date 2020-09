Milano: crisi ambulanti, luci a San Siro spente da troppo tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio estivo dell'emergenza Covid, anche per il settore del commercio ambulante, è in profondo rosso. Si passa da un calo del 30 per cento per l'alimentare a un crollo del 70 per cento per tutte le altre tipologie merceologiche. In questo contesto si registrano situazioni limite con azzeramenti dei fatturati. È il caso delle attività strettamente legate agli eventi sportivi o musicali che si svolgono nello stadio di San Siro. Una crisi nella crisi che Confcommercio Milano, in raccordo con Apeca (l'Associazione aderente che rappresenta il settore), chiede con forza venga affrontata dalle istituzioni per venire incontro alle gravi difficoltà che stanno vivendo gli ambulanti che operano nell'area. L'impegno espresso da Regione Lombardia, con il Governatore Attilio Fontana, di lavorare per poter riaprire gli stadi al pubblico è, in questo senso, un passo avanti importante (come sta accadendo a Torino con il sostegno della Regione Piemonte alla riapertura dello Juventus Stadium per la ripartenza del campionato di serie A). (segue) (Com)