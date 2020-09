Milano: crisi ambulanti, luci a San Siro spente da troppo tempo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la ripresa dell'attività dal lockdown l'ambulantato milanese ha risentito, come altri comparti commerciali – spiega Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano – del forte rallentamento dei consumi. Ma per gli ambulanti itineranti specializzati nell'attività di vendita (prodotti di merchandising e street food) in occasione di eventi, dalle partite di calcio ai concerti, la situazione è ancora più drammatica". Lo stop per il Covid ha di fatto completamente azzerato l'attività di un indotto che a Milano, nell'area vasta dello stadio, coinvolge oltre 150 operatori ambulanti. Sono imprese strutturate, con dipendenti, che devono lavorare con grande intensità - e fatturare - in un tempo limitato. Imprese che sono ferme da fine febbraio. Gli ambulanti, ed i loro collaboratori, che operano vicino a San Siro – sottolinea Confcommercio Milano - sono assimilabili ai tanti lavoratori dello spettacolo o delle fiere duramente colpiti dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria e troppo spesso dimenticati: "Occorre avviare un programma sostenibile di riapertura, con grande attenzione per la prevenzione di possibili contagi – afferma Barbieri – che consenta finalmente a queste imprese di poter ricominciare ad operare". (Com)