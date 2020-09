Tlc: Nokia e Open Fiber accelerano realizzazione infrastruttura banda ultra larga Ftth in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nokia ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con Open Fiber per fornire tecnologie all'avanguardia per il trasporto ottico con l’obiettivo di espandere la rete Ftth (Fiber to the home) a banda ultralarga (Ubb) a livello nazionale. Stando al relativo comunicato stampa, Nokia sostiene l'impegno di Open Fiber per la costruzione di una rete Ubb ottica completamente in fibra per collegare più di seimila comuni in tutte le regioni italiane. Una rete che soddisfa gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per la gigabit society 2025, con una velocità fino a un gigabit al secondo. Stando alla nota, Nokia e Siae Microelettronica, partner di servizi e tecnologia di Nokia, hanno costituito un consorzio per fornire le soluzioni 1830 Optical network extender (One) e Network functions manager-transport (Nfm-T) per il livello di aggregazione della rete di accesso di Open Fiber. Il consorzio fornirà servizi tra cui l'installazione e la messa in opera della rete, e il servizio di rete Ubb sarà quindi affittato dagli operatori locali di fibra ottica in tutto il paese. "L'infrastruttura ultrabroad Ftth si è dimostrata un fattore chiave per accelerare la trasformazione digitale del nostro paese, sbloccando nuove opportunità per l'economia digitale italiana, stimolando la produzione e promuovendo la competitività", ha commentato Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber. Crediamo, ha aggiunto, che anche la scelta dei prodotti e delle soluzioni in rete ottica di Nokia "accelererà ulteriormente il nostro piano Ftth portando affidabilità, apertura e innovazione sul mercato". "Siamo felici che Open Fiber abbia fiducia nelle soluzioni ottiche di Nokia per espandere la propria rete a banda ultra larga della nuova gigabit society: questo accordo è importante per Nokia Italia e il nostro centro di ricerca e sviluppo ottico a Vimercate, dove affrontiamo le sfide dell'innovazione con grande passione, competenza e professionalità", ha detto Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato di Nokia Italia.(Com)