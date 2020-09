Abruzzo: Wwf su nuova stagione venatoria, molte indicazioni recepite da Regione ma restano perplessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le prime giornate di preapertura ad alcune specie, il 5 e il 6 settembre si avvierà la stagione venatoria 2020. Il Wwf, come ogni anno, ha presentato le proprie osservazioni al calendario venatorio nelle sedi opportune, in fase di Consulta venatoria, nell'iter della Valutazione di incidenza ambientale e con le audizioni al Comitato via. "Con soddisfazione constatiamo che molte delle indicazioni fornite dall'Associazione per questo calendario venatorio, ma anche nelle annualità precedenti, sono state recepite e col tempo la disciplina venatoria della nostra Regione ha subito importanti modifiche a tutela della fauna selvatica che permetteranno di salvare migliaia di animali. Restano molte perplessità su alcuni punti del calendario venatorio", fa sapere il Wwf Abruzzo a proposito dell'avvio della nuova stagione venatoria. La caccia a settembre è un aspetto molto critico e sarebbe stato opportuno accogliere le indicazioni del Wwf,si legge in un documento, definendo un'unica data di apertura al 1° ottobre, rendendo anche i controlli più realistici ed efficaci. Come il Wwf ripete ogni anno, le preaperture dovrebbero essere una deroga concessa solo in presenza di rigorose e determinate condizioni scientifiche, ma invece è diventata una consuetudine, tanto più fastidiosa, soprattutto se si prevede la preapertura al 5 settembre con un calendario venatorio pubblicato a fine agosto, evidentemente per rendere più difficile, se non impossibile un eventuale ricorso amministrativo.(Gru)