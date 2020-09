Coronavirus: Speranza propone test rapidi reciproci e accelerazione su acquisto vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso, dalle 12.30 in videoconferenza, il consiglio informale del G-20 dei ministri della Salute. Il ministro Speranza si presenta con 2 proposte: l'uso dei test rapidi antigenici agli aeroporti sui viaggiatori in transito, in entrata e uscita. E l’accelerazione per l'acquisto di tutti i vaccini competitivi sviluppati con diverse tecnologie. "Il coordinamento sulle strategie di prevenzione a livello europeo è uno dei capisaldi della lotta al Coronavirus. Solo insieme si uscirà da questa drammatica crisi sanitaria", ha dichiarato. (Com)