- Anas comunica in una nota che sono previste, nella giornata di oggi, limitazioni al transito lungo la statale 12 " Dell'Abetone e del Brennero" a Villa Poma, provincia di Mantova. Nel dettaglio, verrà interdetto al traffico il transito sul Ponte Marino, per un intervento di manutenzione localizzato sulla soletta dell'impalcato. Il traffico verrà deviato in loco lungo la viabilità alternativa. (Com)