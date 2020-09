Viabilità: su A4 Milano-Brescia chiusa stazione Ponte Oglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire il rifacimento di impianti, la stazione di Ponte Oglio rimarrà chiusa, in entrata verso Brescia, fino alle 21 di venerdì 11 settembre, in modalità continuativa. In alternativa, Autostrade consiglia di entrare alla stazione di Palazzolo o di Grumello. Inoltre, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte e di riqualifica delle barriere di sicurezza, la stazione di Ponte Oglio verrà chiusa nelle due notti consecutive di lunedì 7 e martedì 8 settembre, con orario 21-6, in uscita per chi proviene da Brescia e dalle 21 di lunedì 7 alle 5 di martedì 8 settembre, in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palazzolo o di Grumello. (com)