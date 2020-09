Taiwan: Aeronautica nega abbattimento di un caccia cinese Su-35 sull'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando della Forze aeree di Taiwan ha negato la notizia dell'abbattimento da parte dalla contraerea locale di un caccia SU-35 cinese in queste ore sull'isola. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa taiwanese "Cna", il comando ha negato la notizia definendola "completamente falsa". Secondo quanto riferisce la stampa, l'Aeronautica taiwanese ha condannato inoltre la pubblicazione di tali notizie, definendole "dannose e volte a confondere il pubblico". "Continueremo a intraprendere rigorose azioni di monitoraggio e fornire informazioni corrette in modo tempestivo per prevenire la diffusione di notizie false ed evitare di causare disordini sociali", riferisce "Cna". Nelle scorse ore i media locali hanno rilanciato le immagini di un presunto caccia cinese Su-35 che, secondo quanto riferito, avrebbe violato lo stretto di Taiwan e sarebbe stato abbattuto dalla difesa aerea di Taipei, con il pilota cinese ferito e arrestato.(Cip)