Portogallo: ministro Istruzione, ritorno didattica a distanza solo in situazioni estreme

- Con l'avvio nel nuovo anno scolastico in Portogallo, il 14 settembre, la didattica in presenza sarà la "regola" ma potrebbe essere necessario ricorrere a un "regime misto o non in presenza", ma solo in "situazioni estreme". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Tiago Brandao Rodrigues, chiarendo che la situazione di rischio deve essere "ben identificata" in modo tale da poter porre in isolamento profilattico una classe dove si dovesse registrare un caso "senza dover fermare la scuola e le attività didattiche". Il ministro ha poi annunciato che quest'anno sono state create delle borse di studio per l'assunzione di assistenti operativi e tecnici per permettere al personale che non potrà recarsi al lavoro perché in congedo o per malattia di essere automaticamente sostituito per un breve periodo. (Spm)