Monza: lunedì riprendono attività nei centri civici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Monza riaprono le porte dei Centri Civici: lunedì riprendono tutte le attività nel rispetto delle prescrizioni del protocollo di sicurezza contro la diffusione del Covid – 19. I dieci Centri Civici saranno abbinati per contiguità territoriale: San Rocco con San Carlo, Cederna con Libertà, Buonarroti con Sant'Albino, Centro con San Biagio e San Fruttuoso con Triante. L'orario di apertura nella fascia mattutina sarà dalle 9 alle 13, estendendolo di un'ora in più al giorno, mentre il giovedì i Centri resteranno aperti anche il pomeriggio dalle 14 alle 16. La sperimentazione di questa riorganizzazione oraria durerà fino alla fine dell'emergenza sanitaria. I Centri Civici, in questa nuova modalità organizzativa, erogheranno i normali servizi: affitti sale civiche, corsi civici, punto prestito bibliotecario, URP di quartiere, prenotazione appuntamenti carte identità elettroniche, segretariato sociale professionale, attività delle consulte di quartiere, attività dei patti di collaborazione e, in occasione del referendum, rilascio tessere elettorali.(Com)