Commercio: presidio Fd'I contro Ztl, Raggi insensibile verso attività produttive

- Salvare il tessuto economico, riaprire la Zona a traffico limitato seppur per fasce orarie, sospendere le tariffe per l'accesso ai varchi per gli artigiani e consentire ai residenti di recuperare i mesi inutilizzati durante il periodo in cui i varchi sono stati inattivi a causa dell'emergenza sanitaria. Queste le richieste degli esponenti romani di Fratelli d'Italia che stamattina hanno svolto un presidio al varco di accesso alla Zona a traffico limitato di via Petroselli. "Abbiamo pensato a questa iniziativa per far capire che siamo compatti su una linea univoca, non siamo qui a rappresentare il partito delle automobili ma a dire che il commercio romano è distrutto e serve un insieme di misure a partire dalla possibilità di accesso al centro storico - ha detto Andrea De Priamo, capogruppo Fd'I in Campidoglio -. Per noi il transito, oggi, deve essere libero perché i flussi di traffico sono bassissimi. E lo saranno anche quando le scuole apriranno. La decisione di Raggi (di riattivare i varchi dal 31 agosto, ndr) mostra una grande insensibilità verso il tessuto commerciale della città. A oggi al centro di Roma non c'è turismo internazionale e c'è pochissimo turismo nazionale, quindi bisogna favorire l'arrivo dei romani. Se muore il tessuto commerciale - ha concluso De Priamo - muore tutta la città". (segue) (Rer)