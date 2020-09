Commercio: presidio Fd'I contro Ztl, Raggi insensibile verso attività produttive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri intanto nel consiglio municipale del Municipio Roma I è stata bocciata la proposta presentata dal gruppo di Fd'I e in cui si chiedeva "l'apertura della Ztl, la sospensione delle tariffe per i residenti per permettergli di recuperare il periodo di inattività della Ztl, la sospensione per un periodo determinato anche per gli artigiani per consentirgli di ripartire - ha spiegato Stefano Tozzi, capogruppo di Fd'I al Municipio I -. Inoltre chiedevamo un periodo di studio di 20 giorni con l'agenzia Roma Servizi per la mobilità per capire come rimodulare gli orari della Ztl. La priorità - ha concluso - in questo momento è salvare l'economia del centro storico di Roma. Va aiutata l' economia del centro storico e anche i residenti". All'iniziativa sono intervenuti anche Maurizio Esposito consigliere I Municipio, Gianluca Caramanna consigliere I Municipio, Rachele Mussolini consigliera capitolina della lista civica Con Giorgia, Stefano Rampini coordinatore romano, Massimo Milani con delega al commercio per Fd'I, Arianna Alessandrini e Maurizio Forliti, delegato al commercio del coordinamento regionale di Fd'I. (Rer)