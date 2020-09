Finanza: Consob oscura 11 nuovi siti per abusivismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Consob ha ordinato l'oscuramento di 11 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. Stando al relativo comunicato stampa, i siti per i quali è stato disposto il provvedimento sono Dinengo Partners Ltd, Jean Pierre Technologies Ltd, Kbs Capital Markets Ltd, NorthfintechFx Trading Services Ltd, Wallwood Broker, 247 First Invest, Uptos Ltd, Equalizer Ltd, Inter Media Ltd, Acquantum Ag e Matrix Banco. Sale così a 279 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quanto l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. (Com)