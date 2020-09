Torino: Coldiretti, a Settimo nuovo mercato di Campagna Amica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 10 settembre, alle ore 16, sarà inaugurato a Settimo Torinese il nuovo mercato settimanale di Campagna Amica. Sotto i gazebo gialli saranno presenti una quindicina di produttori agricoli in vendita diretta. Si tratta di un'iniziativa di Coldiretti Torino con l’amministrazione comunale di Settimo. "Il mercato di Campagna Amica che si apre a Settimo Torinese – informa Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino - è un importante tassello per la rete torinese di Campagna Amica. I mercati di Campagna Amica sono i mercati degli agricoltori - in inglese “farmer’s market”- dove vengono venduti solo prodotti agricoli, italiani, provenienti dai territori, quindi a km zero. Dalla prossima settimana anche i consumatori di Settimo Torinese e dintorni avranno a disposizione le produzioni agroalimentari di alcune fra le migliori aziende agricole della provincia e non solo. I cittadini potranno acquistare e portare sulla loro tavola prodotti di stagione, in filiera corta, fra cui: ortofrutta, formaggi, carne, prodotti da forno, miele, fiori e decine di trasformati". "L'obiettivo di lanciare un nuovo mercato è duplice – interviene l'assessore al Commercio di Settimo Chiara Gaiola -. Da un lato ampliare l'offerta commerciale della zona, garantendo nuovamente ai settimesi un mercato nell'area centrale, che mancava da oltre 40 anni. Il secondo obiettivo è stimolare il rilancio del commercio nell'isola pedonale. Dopo la pedonalizzazione di via Roma, avviata un paio di anni fa, i negozi e le attività della zona attendevano azioni di rilancio. La decisione di ospitare proprio qui il mercato dei contadini nasce per rispondere a questa esigenza, oltre che per rendere sempre più viva l'isola pedonale". (segue) (Rpi)