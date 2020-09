Rimini: controlli carabinieri contro degrado urbano, 7 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi straordinari di controllo del territorio svolti dai carabinieri della compagnia di Rimini hanno interesseranno tutta la provincia e hanno poratto al deferimento di 7 soggetti. In particolare, alle prime luci dell’alba, a Miramare, i carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo al fine di contrastare il degrado urbano passando al setaccio ex colonie (ex Enel e Murri) attualmente in stato di abbandono. Complessivamente i militari hanno rintracciato 7 soggetti, di cui 1 italiano, 3 senegalesi, 1 gambiano, 1 tunisino e 1 ivoriano che avevano occupato alcune stanze realizzando dei dormitori improvvisati. Pessime le condizioni igienico sanitarie riscontrate dagli inquirenti: gli uomini avrebbero dormito a contatto con ferri arrugginiti e, nei locali, vi erano alimenti già consumati ed immondizia. I fermati, tutti senza fissa dimora e senza mezzi di sostentamento, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria e dovranno rispondere dei reati di danneggiamento e invasione di edifici. Uno di essi, tra l’altro, è stato deferito in stato di arresto poiché, dagli accertamenti esperiti, è risultato esser rientrato nel territorio nazionale dopo esser stato espulso nell’anno 2017. Espletate le formalità di rito l’uomo è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo. A seguito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato ed all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria in attesa della celebrazione della prima udienza dibattimentale.(Ren)