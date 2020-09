Francia: ministro Economia, nel 2020 recessione meno forte del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recessione dell'economia francese causata dalla crisi del coronavirus quest'anno sarà "probabilmente meno forte del previsto". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, intervenendo ai microfoni di "BfmTv" all'indomani della presentazione del piano di rilancio da 100 miliardi di euro. "Penso che nel 2020 faremo meglio del -11 per cento di recessione previsto per il momento", ha detto il titolare di Bercy, spiegando che il paese va "nella buona direzione". "Il consumo riparte, la fiducia dei imprenditori non è al punto più alto ma risale progressivamente. Abbiamo degli indicatori che mostrano che questo era il momento buono per annunciare il piano di rilancio e accelerare la ricostruzione dell'economia francese", ha detto Le Maire. (Frp)