Milano: De Corato, ricominciano occupazioni centri sociali, spero che magistratura vigili

- "A Milano, ormai, una cosa è certa: i centri sociali comandano al punto da vedersi assegnati spazi comunali come quello di via Solari 40 . Proprio qualche giorno fa, durante una commissione consiliare, l'Assessore comunale all'urbanistica Pierfrancesco Maran, riferendosi al Macao, non ha escluso che questo possa aggiudicarsi il bando per l'assegnazione della palazzina liberty, ora occupata abusivamente dal centro sociale, e "passare ad una soluzione regolare". Così in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. "Sono certo che Palazzo Marino non avrà consigliato agli amici occupanti abusivi di trovare o creare associazioni di copertura per poter partecipare ai bandi comunali ed aggiudicarseli, perché questo sarebbe molto grave - prosegue De Corato - Anche se i presupposti, però, potrebbero far intuire altro. Se è vero che il buon giorno si vede dal mattino, basta andare a guardare chi si è aggiudicato il bando per via Solari 40: l'Associazione calcistica Ardita, dietro alla quale ci sono, come esplicitamente scritto sulla loro pagina social, le Brigate volontarie per l'emergenza ( "Gli Arditi e le Ardite sono parte attiva delle Brigate volontarie per l'emergenza dall'inizio di questa avventura".) In attesa che il Comune paghi pegno per i servizi svolti da antagonisti e anarchici durante l'emergenza sanitaria, i centri sociali, quelli delle brigate volontarie, continuano ad occupare abusivamente. Mi auguro che la fine del mandato di Sala, come spesso accade in molte Giunte, non sia un "sistemarsi" elettorale con chi, in questi anni, ha portato acqua al suo mulino. Spero, inoltre - conclude De Corato - che la magistratura vigili sulle future assegnazioni".(Com)