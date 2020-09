Mali: al via domani prime consultazioni su formazione governo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Comitato nazionale per la Salvezza del popolo (Cnsp), la giunta militare che ha preso il potere in Mali dopo il colpo di stato che ha deposto il presidente Ibrahim Boubacar Keita, avvierà domani, 5 settembre, delle consultazioni a livello nazionale per raggiungere un accordo sulla formazione di un governo di transizione. Lo ha annunciato il colonnello Ismael Wagué, vice capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e portavoce del Cnsp, nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri sera nel campo militare di Kati, situato 15 chilometri a nordovest della capitale Bamako. "La consultazione nazionale sulla transizione inizierà sabato 5 settembre 2020 a Bamako e nei capoluoghi di regione con lo svolgimento di un incontro per convalidare i termini di riferimento. La consultazione nazionale proseguirà dal 10 al 12 settembre 2020 con la partecipazione di delegati regionali, nazionali e della diaspora", ha dichiarato Wagué, sottolineando che le consultazioni si terranno in un formato diverso da quello inizialmente previsto. L'incontro di domani durerà infatti un solo giorno, vedrà protagonisti i governatori delle diverse regioni del Paese e sarà preliminare all'apertura dei colloqui nazionali: in quest'occasione tutti i gruppi convocati - partiti politici, società civile, sindacati, gruppi armati firmatari dell'accordo di pace - dovranno convalidare gli obiettivi delle discussioni a venire, in particolare la durata del periodo di transizione e la composizione civile o militare del futuro governo. Solo dopo quest'incontro potranno iniziare i colloqui veri e propri, previsti a Bamako alla presenza dei delegati regionali e nazionali e dei rappresentanti della diaspora. (segue) (Res)