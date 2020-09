Mali: al via domani prime consultazioni su formazione governo di transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'annunciare il golpe, i militari avevano invitato la comunità internazionale, la società civile e l'opposizione ad unirsi alla rivolta. “Noi, le forze patriottiche raggruppate nel Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Numc), abbiamo deciso di assumerci la responsabilità davanti al popolo e alla storia”, ha detto il portavoce militare Ismael Wagué, vice capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare. Il portavoce ha quindi precisato che le missioni internazionali presenti in Mali – Minusma, Barkhane, G5 Sahel e la neonata task force Takuba – resteranno dei partner “per il ripristino della stabilità” nel Paese e ha sottolineato l’intenzione di rispettare tutti gli accordi internazionali attualmente in vigore, “Tutti gli accordi presi, in particolare l’accordo di pace di Algeri firmato nel 2015, verranno rispettati”, ha aggiunto il portavoce, che ha poi esteso un invito ai gruppi di opposizione - che da tempo chiedono riforme - per colloqui che portino a nuove elezioni. “La società civile e i movimenti sociali politici sono invitati a unirsi a noi per creare insieme le migliori condizioni per una transizione politica civile che porti a elezioni generali credibili per l'esercizio della democrazia attraverso una road-map che getterà le basi per un nuovo Mali”, ha detto Wagué. (segue) (Res)