Mali: al via domani prime consultazioni su formazione governo di transizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 giugno-Rally delle forze patriottiche del Mali (M5-Rfp), la coalizione di opposizione promotrice delle proteste di massa delle ultime settimane in Mali, ha respinto le minacce di sanzioni e le condanne da parte della comunità internazionale dopo il colpo di Stato e ha annunciato l’intenzione di collaborare con la giunta militare. "(I leader regionali) stanno cercando di mettere la Cedeao (la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) contro il Mali”, ha denunciato in una nota il portavoce di M5-Rfp, Nouhoum Togo, che ha definito “eccessiva” la decisione dell’organismo regionale di sospendere il Mali dall’organizzazione, di chiudere i confini e di bloccare i flussi finanziari con Bamako. La piattaforma M5-Rfp ha in seguito chiesto alla giunta militare di garantire la transizione verso un governo civile entro due anni. (segue) (Res)