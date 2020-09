Mali: al via domani prime consultazioni su formazione governo di transizione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, il deposto presidente Keita, rilasciato dopo dieci giorni di detenzione, è stato ricoverato nella clinica privata Pasteur di Bamako per un leggero ictus. Dimesso oggi, dovrebbe secondo fonti mediche essere presto trasferito negli Emirati Arabi Uniti per ricevere ulteriori cure. Nel corso della mattina, l'ex presidente ha ricevuto oggi in clinica una visita di una delegazione della giunta militare al potere, guidata dal suo leader Assimi Guetta, che è stato di recente nominato dai militari come nuovo capo dello Stato del Mali. (Res)