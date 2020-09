Nato: Stoltenberg, la Russia deve rispondere a domande serie sul caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco all'attivista russo Aleksej Navalnyj non è solo contro un individuo, ma contro i valori fondamentali. La Russia ha serie domande a cui dare risposte. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo la riunione del Consiglio Nord Atlantico dove la Germania ha fatto un resoconto agli altri alleati della situazione. Stoltenberg ha ricordato che Navalnyj è stato avvelenato con un agente nervino del gruppo Novichok e ha spiegato che questo è un fatto "orribile" che "tutti gli alleati condannano", che non dimostra "rispetto per la vita umana" ed è contrario ai "valori fondamentali e democratici". Ora, "la Russia ha serie domande a cui rispondere", ha aggiunto. Il segretario ha chiesto una indagine trasparente sulla vicenda perché "i responsabili devono essere assicurati alla giustizia". Per Stoltenberg, questo "non è solo un attacco contro un individuo, ma contro i valori fondamentali". Il segretario ha concluso dicendo che "tutti i pensieri" degli alleati sono con Navalnyj. (Beb)