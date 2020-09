Torino: Appendino, con l'istituto per l'intelligenza artificiale 80 milioni all'anno e 600 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Chiara Appendino affida ai social un commento sulla decisione di Palazzo Chigi di indicare Torino come sede dell'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A). "Diamo subito due numeri per capire la portata di questa scelta. A regime saranno 80 milioni di euro all'anno di budget; 600 persone impiegate nella sede di Torino". Aggiunge: "Lasciatemi dire cosa c'è dietro questa scelta che, vi assicuro, non arriva per caso. C'è lavoro. Tanto lavoro". Spiega: "Sin dall'inizio del nostro mandato abbiamo sempre detto che volevamo riportare Torino ad essere un faro nello sviluppo industriale, nazionale ed internazionale. E che, oggi, questo sviluppo o parlava di innovazione, di tecnologia, di sostenibilità, di welfare oppure, banalmente, non lo era. Ecco che siamo diventati la prima città a sperimentare l'auto a guida autonoma in contesto urbano, la prima a sperimentare il 5G, la prima a mettere in piedi il più grande show di droni in Europa. E, ancora, siamo la Città di Torino City Lab, ovvero una vera e propria policy di innovazione per attrarre aziende e start-up affinché possano sperimentare tecnologia di frontiera. Tutto questo non ce lo siamo inventati. Ci abbiamo creduto perché sapevamo che sul territorio c'erano realtà, pubbliche e private, in grado di dare veramente quella svolta in termini di sviluppo e know how che avevamo in mente. E poi hanno iniziato ad arrivare i primi risultati. Abbiamo visto insediarsi delle aziende. Ma abbiamo visto anche imprese di portata mondiale venire a sponsorizzare i nostri eventi con migliaia di euro. Ora, la scelta di Torino come sede italiana dell'Istituto per l'Intelligenza Artificiale è, a un tempo, traguardo e punto di partenza in questo percorso".