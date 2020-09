Francia: Macron, la Repubblica "non ammette nessuna avventura separatista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica francese "non ammette nessuna avventura separatista". Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron, durante un discorso pronunciato al Pantheon di Parigi per i 150 anni dalla proclamazione della Terza Repubblica. "Non ci sarà mai spazio in Francia per coloro che, spesso in nome di un Dio, certe volte con l'aiuto di potenze straniere, vuole imporre la legge di un gruppo", ha affermato il capo dello Stato, ricordando il progetto di legge contro il separatismo che sarà presentato entro al fine del mese. Macron ha affermato che la Repubblica è "sempre da proteggere" in quanto è "fragile" e "precaria" e "non ammette nessuna ventura separatista". Il capo dello Stato ha inoltre promesso di andare "più forte, più lontano" nelle prossime settimane per promuovere "l'uguaglianza delle opportunità"che rappresentano una "priorità" del suo mandato. Ogni cittadino "deve poter costruire la sua vita attraverso il suo lavoro, attraverso il suo merito.Siamo ancora lontano, troppo lontano da questo ideale", ha detto il presidente francese.(Frp)