Sudan: vicepresidente Consiglio sovrano Daglo, accordo di pace risultato più importante dalla rivoluzione del 2018 (2)

- Nel considerare il "grande sostegno" e "l'accoglienza" ricevuti a livello regionale ed internazionale come elementi di motivazione per le autorità di Khartum a concludere l'accordo, Daglo ha sottolineato l'importanza di attuarlo "sul terreno": anche per questo motivo, ha detto, dopo l'accordo la delegazione negoziale del governo è rimasta a Giuba per tre giorni, per concordare l'agenda di attuazione. Il generale ha quindi lanciato un appello alla comunità internazionale affinché sostenga lo Stato del Sud Sudan per attuare l'accordo di pace, invitando coloro che non hanno aderito all'accordo a partecipare al processo di pace e per raggiungere una pace globale nel Paese. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al ruolo di mediazione svolto dal governo sud sudanese ed in particolare dal consigliere governativo di Giuba Tut Gulwak, per "i grandi sforzi" profusi per raggiungere l'obiettivo prefissato. (segue) (Res)